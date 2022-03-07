Yasak Elma 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 134. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
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Fox TV ekranlarında Yasak Elma dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 134. bölüm izle! Yasak Elma 135. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 135. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 134. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 135. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.
Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.
Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.
Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.
YASAK ELMA 134. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert