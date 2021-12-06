Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 123. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 123. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 124. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur…

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 123. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

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