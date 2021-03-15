Yasak Elma 102. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölüm 101. bölüm full izle FOX TV!

101. bölümü ile 8 Mart tarihinde ekrana gelen Yasak Elma 102. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölüm 101. bölüm full izle FOX TV!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

YASAK ELMA 102 BÖLÜM FRAGMANI CANLI İZLE!

YASAK ELMA 102. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!