Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Covid-19'a yakalanmışım, atlatmışım, farkında değilim" açıklamasıyla gündeme gelen Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı. İşte detaylar...

Koronavirüsü atlattığını söyleyen Şevval Sam, "Ben de Covid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmışım. Hiç farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı" açıklamasıyla gündeme geldi.

SEVGİLİSİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Öte yandan Şevval Sam'ın özel hayatıyla ilgili çok fazla bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında eski futbolcu Metin Tekin ile evli kalmıştı. Sam'ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu bulunuyor.

Peki Sarp Maden kimdir?

Sarp Maden, 19 Kasım 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gitar tekniği ve armoni bilgisiyle, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Sarp Maden, özellikle katıldığı birbirinden farklı birçok proje ile tanınıyor. Sarp Maden, 'Quartet Muartet' ismiyle çıkardığı "Dokuz Parça" adlı albümle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"Sarp Maden Quartet" adını verdiği konserler dışında, kaydettiği latin caz ağırlıklı albümüyle de kitlesini genişletti.

Kaynak: Snob Magazin

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