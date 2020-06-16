Yasak dönemde gölde ticari teknesi olan balıkçıya 5 bin lira ceza
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Yasak dönemde gölde ticari teknesi olan balıkçıya 5 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri av yasağının son günlerinde göl suları üzerinde ticari teknesi bulunan avcıya 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yasak dönemde gölde ticari teknesi olan balıkçıya 5 bin lira ceza
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:13

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri av yasağının son günlerinde göl suları üzerinde ticari teknesi bulunan avcıya 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nün Üstünler Adası bölgesinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde yasak olmasına rağmen göl sularında bir balıkçı teknesi olduğunu tesbit etti.

Teknenin içerisinde yapılan incelemede 2 çuval ağ bulan ekipler, avcı hakkında işlem başlattı. Avcıya, 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Gölde su ürünleri av yasağı döneminde balıkçı teknelerinin toplu olarak kendi limanlarında olması ya da karaya çıkarılması gerekiyor. Ayrıca, tekne limanda ise içerisinde ağ vb.av malzemesi de bulunmaması gerekiyor.

Öte yandan, su ürünleri kontrol görevlilerinin botla Beyşehir Gölü yüzeyinde yaptığı denetimlerde de yasak dönemde balık avcılığı için tatlı sulara serildiği belirlenen sahipsiz ağlar ele geçirildi.

Göl yüzeyinde farklı noktalarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1600 metre sahipsiz balıkçı ağı ele geçildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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