Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi
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Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi

Düzce'de yasak olmasına rağmen bir kafede 20 çocuğun katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Partide çekilen fotoğrafları gören polis ekiplerinin kafeye düzenlediği baskında, çocukların yanında bulunan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi
13.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:13

Düzce'de yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapılan kafeyi polis bastı. Yaklaşık 20 çocuğun da katıldığı partide çocukların yanında bulunan 6 kişiye polis ekipleri 18 bin 900 TL cezai işlem cezai işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLARI GÖREN POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Düzce merkeze bağlı Kültür Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir kafede 20 çocuğun katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisi sırasında çekilen fotoğrafları gören Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri partinin yapıldığı kafetaryaya gitti.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYMADILAR

Partinin devam ettiğini gören polis ekipleri çocukların ve yanlarında bulunan 6 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve bazılarının da mecbur olmasına rağmen maske takmadıklarını gördü.

18 BİN 900 TL CEZA KESİLDİ

Sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası uygulanırken, kafeterya sahibi hakkında ise tutanak tutuldu ve süreli olarak kapatılması için İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

Kaynak: İHA

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