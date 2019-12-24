Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde, evlilik dışı birliktelik yaşayan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen 23 yaşındaki kadın, erkek kardeşi tarafından boğularak öldürüldü. Tutuklanan erkek kardeşin, "Ondan utanıyorduk. Ailemizi rezil etti, onun artık hayatta olmaması gerektiğini düşündüm" şeklindeki ifadeleri kan dondurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Colony kentinde, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen abla, erkek kardeşi tarafından boğularak öldürüldü. Kentten yarım saat uzaklıkta bir bölgede cesedi bulunan 23 yaşındaki Viridiano Arevalo, 8 gündür kayıptı. Erkek arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, genç kadının kentten yarım saat uzaklıkta bir bölgede cesedini buldu.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ERKEK KARDEŞİNE RASTLANDI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının cesedinin bulunduğu bölgede 19 yaşındaki erkek kardeşi Eduardo Arevalo'nun görüntülerine rastladı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Görüntüleri tespit edilen erkek kardeş, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, gözaltında suçu işlediğini kabul etti.
"ONDAN UTANIYORDUK"
Gözaltında ifadesi alınan zanlı, ablasının evlilik dışı hamile kaldığını, ailesi olarak rezil olduklarını ve ondan utandıklarını, onun bu dünyada olmaması gerektiğini düşündüğü için yastıkla boğduğunu söyledi. Ablasını önce yastıkla boğarak öldüren saldırgan, ardından cesedini otomobilinin bagajına koyarak kentten yarım saat uzaklıktaki bir bölgede bıraktı.
ODASINA NOT BIRAKTI, İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİ
Ablasını boğarak öldüren zanlı, olaya intihar süsü verebilmek için ablasının odasına üzerinde "Ölmek istiyorum" yazılı bir not bıraktı.
BEBEK, ERKEK ARKADAŞINA AİT
Cinayet olayıyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, 8 aylık hamile olan Viridiano Arevalo'nun bebeğinin ismi açıklanmayan erkek arkadaşından olduğunu söyledi.
KATİL TUTUKLANDI
Öte yandan abla katili kardeşin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, 6 gün önce ablanın kayıp olduğuyla ilgili ulusal ve yerel basında bir çok haber yayınlandığı görüldü.