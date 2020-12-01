Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Bursa'da bir şahıs, evinde geceyi birlikte geçirdiği evli sevgilisinin fenalaşması üzerine kıyafetlerini giydirip, kapının önüne bıraktı. Polisi arayıp "Bir kadın bayılmış" ihbarı yapan adam, kadının öldüğünü öğrenince kaçtı. Ekipler kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Eşine, halasına gideceğini söyleyerek çıkan Nuray E. sevgilisi Yusuf A'nın evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirmeye karar verdi. Nuray E. eşini arayarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını söyledi. Çift, birlikte olduktan sonra Yusuf A. duşa girdi. İddiaya göre Yusuf A. yatak odasına geri geldiğinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Yusuf A. Nuray E'yi kıyafetlerini giydirip, evin bulunduğu apartmanın girişine bıraktı.

POLİSİ ARAYIP HABER VERDİ

Yusuf A. 112'yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Nuray E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra ekiplerin yanına gelen Nuray E'nin öldüğünü öğrenen Yusuf A., korkuyla kadının cep telefonunu alıp kaçtı.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Nuray E.'nin gece Yusuf A. ile birlikte kaldığını, kadını, bina girişine Yusuf A'nın bıraktığını tespit etti. Yusuf A., Orhangazi ilçesinde, çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

"CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇ KULLANDIM, O KULLANMADI"

Yusuf A'nın polisteki ifadesinde, "Nuray'la aramızda ilişki vardı. Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Ben cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Duşa girdim. Çıktığımda Nuray'ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı" dedi.

"KENDİNE GELMEYİNCE, ÜSTÜNÜ GİYDİRİP KAPIYA BIRAKTIM"

Şahıs, ifadesine şu sözlerle devam etti: "Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Nuray'ın evimde kalan telefonunu da aldım ve götürüp bir yere attım. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi.

Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN