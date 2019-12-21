Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı

21.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:15

Zeytinburnu'nda, yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden kadın ve adamın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2'nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı'nın (54) yanına gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) geldi. Bir süre sonra Bürgen Güneş, henüz bilinmeyen bir sebeple evli ve çocuğu olan Selahattin Beydaşlı'ya ait silahı alarak, Beydaşlı'nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

OTOMOBİL ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme başlattı. Evde yapılan inceleme sonucunda Selahattin Beydaşlı' ya ait otoparkta bulunan otomobil üzerinde inceleme yapıldı. Ekiplerin araç ve evde yaptıkları incelemelerin ardından iki şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA