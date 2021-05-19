Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu
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Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Brezilya'da MC Kevin adıyla bilinen ünlü şarkıcı Kevin Nascimento Bueno, yeni eşinin kendisini otelde bastığını düşünerek kaçtığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Brezilya'da geniş bir kitle tarafından tanınan MC Kevin adıyla bilinen ünlü şarkıcı Kevin Nascimento Bueno'nun otelde yaptığı kaçamak, hayatına mal oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre nisan ayının sonunda 33 yaşındaki avukat Deolane Bezerra'yla evlenen 23 yaşındaki Bueno geçtiğimiz pazar günü, otelde bir kadın arkadaşıyla eğlendiği sırada eşinin kendisini bastığını düşünerek balkona kaçtı. Bu sırada dengesini kaybeden ünlü sanatçı, balkondan düşerek feci şekilde can verdi.

İLERLEYEN SAATLERDE ODANIN KAPISI ÇALDI

Bueno, Rio De Janeiro'da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues'i davet etti. Bueno ve Fontenelle burada Domingues'le beraber oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerde Kevin Nascimento Bueno ve arkadaşlarının eğlendiği odanın kapısı çalındı. Kapının çalması üzerine Bueno çiçeği burnunda eşinin geldiğini düşündü.

ALT KATTAKİ ODAYA İNMEK İSTEDİ

Eşini aldattığının ortaya çıkmasından korkan Bueno, odadan kaçabilmek için balkona doğru koştu. Alt kattaki odaya inmek isteyen genç şarkıcı dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beşinci kattan yere düşen Bueno ağır şekilde yaralandı.

Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendini bastığını zannedince canından oldu

EŞİNİN TELEFONLARINA ÇIKMADI

Polislerin yaptığı açıklamada, Mc Kevin'in eşi Bezerra'nın telefonlarına çıkmayıp, mesajlarına da geri dönmemesi üzerine eşini yeniden aradığı belirtildi.

Şarkıcının beşinci kattaki balkondan aşağı kata inmeye çalıştığı, bu esnada dengesini kaybederek yüzme havuzunun hemen yanına, 5'inci kattan düştüğü yere düştüğü açıklandı.

DÜŞMENİN YANI SIRA KALP KRİZİ DE GEÇİRDİ

Görgü tanıkları 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini söylerken, olay anından hemen sonra çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda, Portekizce konuşan birinin 'Nefes alıyor, ambulans çağırın' dediği duyulmasına rağmen, MC Kevin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada düşme ile oluşan hasarın yanı sıra şarkıcının kalp krizi geçirdiği bilgisine de yer verildi.

ODAYA GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİ İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise eşi ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı. Odaya girmeye çalışan kişinin şarkıcının iş arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kapıdaki kişinin iş arkadaşlarından biri olduğu öğrenilirken, Bueno salı günü Sao Paulo'da düzenlenen cenazeyle toprağa verildi.

Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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