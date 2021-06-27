Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
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Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un istifasıyla sonuçlanan yasak aşk görüntülerinin yankısı sürüyor. Evli danışmanıyla 15 yıllık eşini aldattığı ortaya çıkan Hancock baskılara daha fazla dayanamamış ve görevinden istifa etmişti. İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un kendisi gibi evli olan yakın çalışma arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmesi üzerine soruşturma başlattı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan yakın çalışma arkadaşıyla öpüşürken görüntülenmesinin yankıları sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİN NASIL ÇEKİLDİĞİ VE SIZDIRILDIĞI ARAŞTIRILACAK

Ülkede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen ve Hancock'un istifası ile sonuçlanan skandal ile ilgili yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, gizli kamera görüntülerinin nasıl çekildiği ve nasıl sızdırıldığının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılacağını açıkladı.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, SKY News'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık Bakanlığı'nın bu kaydın nasıl yapıldığını ve sızdırıldığını araştıracağını biliyorum."

Lewis, açıklamasında bakanlığın konu hakkında bir iç soruşturma başlatacağı bilgisinin de altını çizdi.

Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı

HANCOCK'UN DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, okul arkadaşı Coladangelo'yu geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu. Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

Yasak aşk istifa getirmişti! İngiltere Sağlık Bakanlığı, Hancock'un dudak dudağa görüntülerine soruşturma başlattı
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