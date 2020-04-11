Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Sokakta ekmek satışı
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Hatay, Polis, Adana, Güncel

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Sokakta ekmek satışı

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.

11.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:09
Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Sokakta ekmek satışı

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları boş kaldı.

Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uygulanacağıyla ilgili anonslar yaptı.

Pozantı ilçesinde belediye ekipleri, fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak sokak gezip anons yaparak vatandaşlara ulaştırdı.

Mersin

Mersin'de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı. Kentte fırın ve eczaneler hizmetlerini sürdürdü.

Fırın çalışanları arabaya yükledikleri ekmekleri sokak arasına götürerek vatandaşlara ulaştırdı. Ekmek alan vatandaşlar evlerine döndü.

Hatay'da sokak hayvanları da unutulmadı

Hatay'da da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu gözlendi.

Polis anonslarla vatandaşlara yasağı hatırlatarak, "Evinizde kalın, hayat eve sığar" uyarısında bulundu.

Eczacı Mustafa Akyürek, AA muhabirine, işletmesini saat 09.00'da açtığını ve hizmete hazır olduklarını söyledi.

Henüz hiçbir hastanın gelmediğini belirten Akyürek, "Bugün nöbetçi olmadığımız için 13.00'e kadar açığız. Nöbetçi eczanelerimiz ise sabaha kadar açık olacak." dedi.

Fırın işletmecisi Ethem İçer de görevlerinin başında olduklarını söyledi.

İnsanların panik yapmaması gerektiğini ifade eden İçer, "Türkiye'de ekmek sıkıntısı asla olmaz. Herkes rahat olsun, panik yapmayın, her gün ekmek çıkaracağız. Kimse ekmeksiz kalmayacak." diye konuştu.

Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar da unutulmadı.

Merkez Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı'nda nöbet tutan polis ekipleri, alandaki kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı.

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Sokakta ekmek satışı

Kaynak: AA

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