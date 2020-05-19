Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti
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Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti

ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti.

Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti
19.05.2020 01:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:18

ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç, sokak ortasında halay çekti. Çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayıp ellerinde mendil gibi sallayaran gençler, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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