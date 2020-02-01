Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu
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Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, uzun süredir parkta yaşadığı belirtilen Mehmet Kılınç'ın (48) cansız bedeni bulundu.

01.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:54
Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu

'nın ilçesinde, uzun süredir parkta yaşadığı belirtilen 'ın (48) cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve ve polis ekipleri, uzun süredir parklarda yaşayan Mehmet Kılınç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Kılınç'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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