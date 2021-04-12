Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı
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Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni "Kafalar" grubu hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni "Kafalar" grubu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Hakim, fenomenlerin ve menajerlerinin 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni 'Kafalar' grubunun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, geçtiğimiz yıllarda "100 bin TL ile 1 gün geçirmek" isimli bir video paylaşmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince videoda yasa dışı bahis sitesi reklamının yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede fenomenlerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Hakim, grubun üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile menajerleri Arda Kofoğlu'nun 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olayın geçmişi

Yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan grup üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, videoyu menajerleri Arda'nın siteye yüklediğini, Kıbrıs'a giderek video çekip ilgili sitenin reklamını yapmasına menajerleri Arda'nın aracılık ettiğini ve sitenin Kıbrıs'ta olması nedeniyle yasal bir sorun yaşamayacaklarını düşündüklerini söylemişti. Grup üyeleri ayrıca Kıbrıs'a gidip çektikleri videoda kullanılan paraların gerçek olmadığını, amaçlarının eğlenmek ve abone sayılarını arttırmak olduğunu da ifade etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomenler ve menajerleri hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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