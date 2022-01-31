Yarıyıl tatili uzadı mı, aynı mı kalacak 2022? 15 tatil uzatıldı mı? Bu yıl yarıyıl sömestr okul tatili uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

Covid-19 vakalarının son 24 saatteki vaka sayısı 95 bine yaklaşırken, salgının vahim boyuta gelmesiyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceği iddiaları gündeme geldi. Peki, Yarıyıl tatili uzadı mı, aynı mı kalacak 2022? Bu yıl yarıyıl sömestr okul tatili uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi mi? 15 tatil ne zaman bitiyor? 15 tatil bitiş tarihi ne zaman?

YARIYIL TATİL UZATILACAK MI? 15 TATİL UZADI MI?

Türkiye'de son 24 saatte yaklaşık 95 bin koronavirüs vakasının tespit edilmesi yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddialarına neden oldu. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında konuya ilişkin net bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZ MİLLETİMİZ TARAFINDAN TAKDİRLE KARŞILANDI"

Bugün 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini mesajını çok net bir şekilde verdi. Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÖĞRETMENLERİMİZE İLAVE TEŞVİKLER GETİRİYOR"

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Kanun lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; "Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz."

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacaktır. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecektir.

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