Yarıyıl tatili ne zaman 2022? On beş tatil ne zaman 2022? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1,5 yıllık aranın ardından başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. 1. dönem ne zaman bitiyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona eriyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

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