Yarıyıl tatili başladı
Sivas'ta da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Sivas'ta da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Hayırsever Lütfi Abay İlkokulu ile Şehit Nuri Yazanel Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Yıldızhan, tatilde okumaları için öğrencilere Sivas Vali Salih Ayhan tarafından hazırlattırılan hediye paketlerini öğrencilere verdi.
İl genelinde 712 okulda 115 bin 714 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı öğrenildi.
Karne dağıtım törenine Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.