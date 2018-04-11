Yarışma ve Şampiyonalara Katılacak Öğrencilere Moral Ziyareti

Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, folklor yarışması ve Yıldız Erkek Voleybol bölge ile şampiyonasına katılacak olan Atatürk Ortaokulu öğrencilerine moral ziyareti gerçekleştirdi.

ali Yardımcısı Muhammet Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, folklor yarışması ile Yıldız Erkek Voleybol bölge şampiyonasında Kilis'i temsil edecek olan Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret ederek, başarı diledi. Kaya ve Alagöz, moral vererek, motive ettiği öğretmen ve öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Mehmet Kurt ise vali Yardımcısı Kaya ile Müdür Alagöz'e ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Folklor yarışması için Kayseri'ye, Yıldız Erkekler Voleybol Bölge Şampiyonası için Siirt'e gidecek olan öğrenciler de, beklentilerin farkında olduklarını belirterek, kenti en iyi şekilde temsil ederek, derece ile dönmek istediklerini ifade etti. - KİLİS