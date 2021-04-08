Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar drone ile görüntülendi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Yarışlı Gölün'deki flamingoları drone ile görüntüledi.
Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.
Yarışlı Gölü, her yıl çeşitli göçmen kuşların da uğrak mekanları arasında bulunuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen