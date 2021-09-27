Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden birisi aracının yanında duran taksi şoförüne çarptı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden birisi aracının yanında duran taksi şoförüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil Haydar Aliyev Caddesi üzerinden yarış yapar halde Manas Bulvarı'na yöneldi. Süratli oldukları ileri sürülen araçlardan bir tanesi yolun sağ şeridinde 35 T 7480 plakalı otomobilinin yanında duran ve para saymakta olan taksi şoförü Hüseyin B.'ye (36) çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü savrularak yere düşerken, yarış yaptığı ileri sürülen otomobiller ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüseyin B. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, kazada hasar da gördüğü belirtilen taksi bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

Yarış yapan sürücüler dehşet saçtı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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