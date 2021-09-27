İZMİR-YARIŞ YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI - Haberler
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İZMİR-YARIŞ YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İZMİR-YARIŞ YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri, taksisinin yanında bekleyen sürücüye çarptı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri, taksisinin yanında bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, hastaneye kaldırılan taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Hüseyin B., müşteri bulmak için aracını yolun sağına park etti. Hüseyin B. taksinin yanında durduğu sırada, plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki otomobil, Haydar Aliyev Caddesi'nden hızlı bir şekilde Manas Bulvarı'na geldi. Yarıştığı iddia edilen otomobillerden biri, taksinin yanında bekleyen Hüseyin B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin B. yola savrularak metrelerce sürüklendi. İki otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hüseyin B.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Hüseyin B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri Hüseyin B.'ye çarpan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR-YARIŞ YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: İZMİR-YARIŞ YAPAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI - Haberler
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