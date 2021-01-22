Yarın yasak var mı? 22 24 Ocak 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonları sokağa çıkmak yasaklandı. Aralık ayının başından itibaren 81 ilde hafta içi sınırlı süre ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Azalan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar Yarın yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının cevapları

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Yasakların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu hafta sonu 23-24 Ocak'ta yasak var mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki Yasaklar ne zaman sona erecek, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

YARIN YASAK VAR MI?

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

22 24 OCAK 2021 BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.