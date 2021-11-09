Yarın tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü tatil mi, yarım gün mü tatil?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü 2021? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, ulusal yas günü kabul edilir. Peki, 10 Kasım 2021 tatil mi? Yarın tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi?
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Peki, Yarın tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü tatil mi, yarım gün mü tatil? Çarşamba günü tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? Yarım gün mü tatil? İşte bilgiler...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında 10 Kasım günü saat 09.05'de hayatını kaybetti. O günden bu yana her 10 Kasım ulusal yas günüdür. Bu nedenle 10 Kasım'lar resmi tatil olarak kabul görmez. 2021 yılında da 10 Kasım resmi tatil değildir.
10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 10 Kasım 2021, bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.
10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.