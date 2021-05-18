Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
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Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?

Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
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19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede çoşku ile kutlanacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs ne zaman? 19 Mayıs resmi tatil mi? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta ne oldu?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk daha sonra bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede çoşku ile kutlanacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs ne zaman? 19 Mayıs resmi tatil mi? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta ne oldu? İşte detaylar haberimizde..

YARIN RESMİ TATİL Mİ 19 MAYIS 2021?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS NE ZAMAN? 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk daha sonra bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi? - Haberler
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