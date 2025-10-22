Yarın okullar tatil mi, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale 23 Ekim Perşembe okul yok mu?

Meteoroloji'nin uyarısına göre 23 Ekim Perşembe günü İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale gibi birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış ihtimalinin artmasıyla birlikte öğrenciler, "23 Ekim'de okullar tatil edilecek mi?" sorusunu merak ediyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Kuzeybatı bölgelerimiz için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'nin güney kesimleri, Tekirdağ'ın batı bölümleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Şiddetli yağış uyarısının ardından birçok ilde öğrenciler ve veliler "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak şu ana kadar valiliklerden herhangi bir resmi tatil açıklaması yapılmadı. Gelişmeleri takip etmekte fayda var.