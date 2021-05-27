"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi
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"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi

'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'i ziyaret etti, kültürel mekanları gezdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'i ziyaret etti, kültürel mekanları gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, 10 öğretmen nezaretinde kente geldi. Gençler kentte, Zeugma Mozaik Müzesi ile diğer tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde gençlerle bir araya gelen Vali Davut Gül, kente ilişkin bilgi verdi.

Gül, müze içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında batıdaki 5 ildeki 100 öğrencinin bugün Şanlıurfa üzerinden Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'in genç nüfusun fazla olduğu illerin başında geldiğini anlatan Gül, "Batıdaki gençlerimizin doğu ve güneydoğudaki illeri tanıması hiç şüphesiz ki kendileri ve ülkemiz için çok faydalı. Bu vesileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlığımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öğrencilerle bir süre sohbet ettik. Onları dinledik. Onlar, bu projeden memnun olduklarını dile getirdi. Bu öğrencileri Süleyman Soylu'nun emaneti olarak görüp Gaziantep'te onlara ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yeternur Çetinkaya ise proje kapsamında Uşak'tan geldiğini ve Gaziantep'i çok beğendiğini belirterek, "Gaziantep, tarih kokan bir şehir. Gayet memnun kaldık. Gezmeye devam ediyoruz. Farklı kültürleri tanımak bizim için tecrübe oldu." dedi.

Üç gündür Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdiklerini dile getiren öğrencilerden Celal Kanat ise farklı kültürleri tanımanın güzel olduğunu ve Gaziantep'te tarihi yaşadıklarını kaydetti.

Öğretmenlerden Aysun Bektaş ise Gaziantep'e gelmekten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Gaziantep'te Vali Gül tarafından karşılandık. Kentte Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik, hayvanat bahçesi ve Panorama Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Yarın da Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğu bir toplantıya katılacağız. Daha sonra da memleketlerimize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Gaziantep'i gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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