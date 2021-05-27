YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM
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YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM'de yapımına 4 yıl önce başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.

TAKSİM'de yapımına 4 yıl önce başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.

Taksim Meydanı'nda 2017 yılında yapımına başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunuyor. Caminin hat yazıları hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlandı. Cami içerisinde 6 hat levha bulunuyor. Mimberin sağ tarafında "Allah" lafzı yer alırken, diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide konferans ve sergi salonları ile 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.

ANA MEKAN KUBBE KISMINDA FATİHA SURESİ YAZIYOR

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor. Yarın açılacak olan cami içi ve dışı havadan görüntülendi.

YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM
YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM
YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM
YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YARIN AÇILACAK TAKSİM'DEKİ CAMİDE SON DURUM - Haberler
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