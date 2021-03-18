Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)
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Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)

18.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:06
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı,

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIBursa'da, İdris D.'nin yarım saatte 3 kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlil kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da, İdris D.'nin yarım saatte 3 kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlil kameralarına yansıdı. 

Görüntülerde, şüphelinin agresif tavırlar sergilemesi ve bıçağı elinde sallaması ile kaçışı da yer alıyor. 

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, 'Ben yapmadım' dedi (2)
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, 'Ben yapmadım' dedi (2)
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, 'Ben yapmadım' dedi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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