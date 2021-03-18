Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi (2)

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da, İdris D.'nin yarım saatte 3 kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlil kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin agresif tavırlar sergilemesi ve bıçağı elinde sallaması ile kaçışı da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM