Yarım Kalan Aşklar 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm izle Blu TV'de 10 Eylül'de yayımlanmaya başlayan Yarım Kalan Aşklar dizisinin 2. bölüm fragmanı da sevenlerne sunuldu. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yarım Kalan Aşklar son bölüm izle...

'Yarım Kalan Aşklar' konusu ve oyuncularıyla dizi takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Yarım Kalan Aşklar oyuncuları, konusu araştırılıyor. Blu TV'de yayımlanmaya başlayan dizide, iki gazetecinin mutlu birlikteliğinin acı bir olayla nasıl son bulduğu ekrana geliyor. Yarım Kalan Aşklar dizisi detayları...

YARIM KALAN AŞKLAR 2. BÖLÜM FRAGMANI

Blu TV'nin yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar, 2. bölüm fragmanı yapılaşıldı. Elif biricik aşkı Ozan'ın başına gelenlerden sorumlu olanların peşine düşer. Diğer yandan Ozan da aslında tam yanı başında ona yardım edecektir.

YARIM KALAN AŞKLAR 1. BÖLÜM İZLE...

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU

İdealist gazeteci Ozan, kendisi gibi gazeteci olan Elif ile evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin peşindedir. Birbirlerini delicesine seven ikilinin hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son bulur: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni bir bedende tekrar bulur. Hayata başka bir beden ile geri dönen Ozan'ın önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin öldürdüğünü bulmak ve Elif'e tüm gerçekleri anlatmak.