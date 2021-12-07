Yarım asırlık saat ustaları teknolojiye direniyor

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yarım asırlık saat ustaları Mehmet Erol ve Hakan Erdinç, kurmalı saatler ile başladıkları mesleklerini pilli saat tamir ederek sürdürüyor. Zaman içerisinde değişen teknolojiye ayak uyduran ustalardan Hakan Erdinç, mesleklerinin kaybolmaya yüz tuttuğunu; ancak buna rağmen ayakta durmaya durmaya çalıştıklarını söyledi.

Milattan önce 4000'li yıllarda Mısır'da zamanı ölçme amacıyla icat edilen saatler, günümüzde bir dekor veya takı olarak kullanılmaya başladı. Saatlerin zaman içerisindeki değişimi, saat tamircilerini de değişime itti. Urla ilçesinde yaşayan saat ustaları Mehmet Erol (67) ve Hakan Erdinç (52), çocukluklarından itibaren ustalarından öğrendikleri mesleklerini Tarihi Malgaca Pazarı'nda bulunan 58 yıllık dükkanda sürdürüyor. Yaklaşık 50 yıl önce kurmalı ve mekanik saatleri tamir eden saat ustaları, şimdileri ise pilli saatleri tamir ederek teknolojiye ayak uyduruyor.

SAAT TAMİRCİLİĞİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTTU

41 yıldır mesleğini icra ettiğini söyleyen Hakan Erdinç, "Artık kaybolan sanatların içine girdik. Yeni nesilde bu meslek için bir merak yok. Günümüzde usta yetiştirmek de kolay değil. Kurmalı saat devri 35 sene önce bitti. Yoğunluğumuz artık pilli saatler üzerine, ustalığım bu yönde devam ediyor. Eskiden kullanılan kurmalı saatlerin düzenekleri aynıydı, hemen öğrenebiliyorduk ama şu anda kullanılan pilli saatlerin birçok düzeneği var. Hepsiyle baş edemiyoruz" dedi.

AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Hakan Erdinç, vatandaşların pilli saat tamiri konusunda yoğun talebi olduğunu belirterek, "Özellikle pil değiştirmek için insanlar geliyor. Urla ilçesinde tek kaldık, biz de ayakta durmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz, bazen yemek bile yiyemiyoruz. Sıcak çay içemeden mesleğimizi devam ettiriyoruz. Bu, çok fazla dikkat isteyen bir sanat. Öğrenmesi kolay bir meslek değil. İnşallah uzun yıllar bu işi götürebiliriz" diye konuştu.

TEKNOLOJİYE GÖRE KENDİNİ YENİLEDİ

Mesleğine mekanik saatleri öğrenerek başladığını ve daha sonra duvar saatlerine yöneldiğini söyleyen Hakan Erdinç, "Mesleği öğrendiğim ustam, 'Duvar saatlerini öğren, bu iş yapan usta sayısı azalacak' demişti ve dediği de oldu. Daha sonra pilli saatler çıkınca bu saatler üzerine kurs aldım. Bu şekilde kendimi yeniledim. Pilli saatlerin çeşitleri öyle çok çoğaldı ki sayısı binleri geçmiştir. Kurmalı saatlerde her şey aynıydı. Otomatik saatler vardı, onlar çok dayanıklıydı. Fabrikalar bir saat satınca o saatler bir daha arızalanmazdı, yeni saat alma gereği yoktu" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten - Cenk Özen/ İHA)