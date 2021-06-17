Yarım asırlık antikacılık merakını Hatay'ın tarihi sokaklarındaki dükkanında sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarım asırlık antikacılık merakını Hatay'ın tarihi sokaklarındaki dükkanında sürdürüyor

Yarım asırlık antikacılık merakını Hatay'ın tarihi sokaklarındaki dükkanında sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul'da yarım asır önce başladığı antikacılık serüvenine Hatay'da devam eden 67 yaşındaki Aydın Öztan, merakını ve mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İstanbul'da yarım asır önce başladığı antikacılık serüvenine Hatay'da devam eden 67 yaşındaki Aydın Öztan, merakını ve mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Tarihi Antakya evlerinin yer aldığı bölgedeki dükkanında antikacılık yapan Öztan, geçmiş yıllara ait satın aldığı ve topladığı yüzlerce antika eşyayı sergiliyor.

Antikacılık kültürünü yarım asırdır sürdüren Öztan, dükkanına gelen müşterileri ve antika tutkunlarını adeta geçmişe götürüyor ve onlara eserlerin hikayesi ve dönemleri hakkında bilgiler veriyor.

Yaşadığı İstanbul'dan 1990 yılında Hatay'a dönen ve 2011'de tarihi Antakya evlerinin bulunduğu Kurtuluş Caddesi'nde dükkan açan Öztan, tarihi eşyaları geleceğe taşıyor.

Öztan, AA muhabirine yaptığı konuşmada, henüz 17 yaşındayken antika eşyalara olan ilgisinin başladığını söyledi.

İstanbul'da başlayan antika tutkusunu yıllardır severek ve zevk alarak yaptığını belirten Öztan, 100 ila 200 yıllık antika eşyaların tamirini, bakımını ve satışını yaptığını ifade etti.

Antikacılığa İstanbul'da 50 yıl önce başladığını anlatan Öztan, "Benim bu işe başlama nedenim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 17 yaşlarında Üsküdar'da tesadüfen bir antikacıda karşılaştığımız merhum sanatçı Barış Manço oldu Kendisi beni teşvik etti onun vasıtasıyla antikacılığa başladım. Zaman zaman antikacıya geldiği günleri öğrendim ve takip ettim. Sonra kendisiyle arkadaş olduk bana antikacılık konusunda çok yardımı ve faydası oldu." dedi.

Sattığı ve aldığı antika eşyaların özelliklerinden bahseden Öztan, şöyle devam etti: "Genelde ev eşyaları kullanabileceğimiz metal parçalar, porselen tabaklar, kaplar, gaz lambaları, eskiden memleketimizde dedelerimizden ve babalarımızdan gördüğümüz eski eşyalar, köy yaşantılarında kullanılan eski kap ve kacaklar, eski ustaların yaptığı 200 yıla dayanan saatler, koltuk takımları, masalar, sehpalar, bakır malzemeden kap ve kacaklar var. Cam ve porselen türü eşyalar Avrupa ve yerli çok güzel eşyalar var. Antika eşyaları toplamak benim için tutkudan öte bir duygu." şeklinde konuştu.

Antika eşyalardan aylık satış getirisinin ortalama 5 bin lira olduğunu söyleyen Öztan, işi gereği bazı zamanlar iyi satış yaptığını bazen de günü satış yapamadan kapattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Tuğrul Tülek Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Aytaç Kara Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarım asırlık antikacılık merakını Hatay'ın tarihi sokaklarındaki dükkanında sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:10:42. #1.15#

title