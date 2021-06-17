Yarım asırlık antikacılık merakını Hatay'ın tarihi sokaklarındaki dükkanında sürdürüyor

İstanbul'da yarım asır önce başladığı antikacılık serüvenine Hatay'da devam eden 67 yaşındaki Aydın Öztan, merakını ve mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İstanbul'da yarım asır önce başladığı antikacılık serüvenine Hatay'da devam eden 67 yaşındaki Aydın Öztan, merakını ve mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Tarihi Antakya evlerinin yer aldığı bölgedeki dükkanında antikacılık yapan Öztan, geçmiş yıllara ait satın aldığı ve topladığı yüzlerce antika eşyayı sergiliyor.

Antikacılık kültürünü yarım asırdır sürdüren Öztan, dükkanına gelen müşterileri ve antika tutkunlarını adeta geçmişe götürüyor ve onlara eserlerin hikayesi ve dönemleri hakkında bilgiler veriyor.

Yaşadığı İstanbul'dan 1990 yılında Hatay'a dönen ve 2011'de tarihi Antakya evlerinin bulunduğu Kurtuluş Caddesi'nde dükkan açan Öztan, tarihi eşyaları geleceğe taşıyor.

Öztan, AA muhabirine yaptığı konuşmada, henüz 17 yaşındayken antika eşyalara olan ilgisinin başladığını söyledi.

İstanbul'da başlayan antika tutkusunu yıllardır severek ve zevk alarak yaptığını belirten Öztan, 100 ila 200 yıllık antika eşyaların tamirini, bakımını ve satışını yaptığını ifade etti.

Antikacılığa İstanbul'da 50 yıl önce başladığını anlatan Öztan, "Benim bu işe başlama nedenim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 17 yaşlarında Üsküdar'da tesadüfen bir antikacıda karşılaştığımız merhum sanatçı Barış Manço oldu Kendisi beni teşvik etti onun vasıtasıyla antikacılığa başladım. Zaman zaman antikacıya geldiği günleri öğrendim ve takip ettim. Sonra kendisiyle arkadaş olduk bana antikacılık konusunda çok yardımı ve faydası oldu." dedi.

Sattığı ve aldığı antika eşyaların özelliklerinden bahseden Öztan, şöyle devam etti: "Genelde ev eşyaları kullanabileceğimiz metal parçalar, porselen tabaklar, kaplar, gaz lambaları, eskiden memleketimizde dedelerimizden ve babalarımızdan gördüğümüz eski eşyalar, köy yaşantılarında kullanılan eski kap ve kacaklar, eski ustaların yaptığı 200 yıla dayanan saatler, koltuk takımları, masalar, sehpalar, bakır malzemeden kap ve kacaklar var. Cam ve porselen türü eşyalar Avrupa ve yerli çok güzel eşyalar var. Antika eşyaları toplamak benim için tutkudan öte bir duygu." şeklinde konuştu.

Antika eşyalardan aylık satış getirisinin ortalama 5 bin lira olduğunu söyleyen Öztan, işi gereği bazı zamanlar iyi satış yaptığını bazen de günü satış yapamadan kapattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan