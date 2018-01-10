Yarım Asırdır Haber Peşinde

Mardinli 68 yaşındaki gazeteci Adnan Avuka, 52 yıldır makinesiyle sokak sokak gezerek, haber peşinde koşuyor.

Mardin'de 16 yaşında gazeteciliğe başlayan 68 yaşındaki Adnan Avuka, 52 yıldır makinesiyle arşınladığı kentte haber peşinde koşuyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden Avuka, Mardin'e olan sevdası nedeniyle 1966 yılında gazeteciliğe başladı. Uluslararası alanda 10, Türkiye'de ise 45 sergi açan Avuka, Mardin'in tanıtımı amacıyla da iki kitap çıkardı. Doğu ve Güneydoğu'da gazeteciliğin zor olduğunu belirten Avuka, "Ama gazeteciliği dürüst ve namuslu olarak inşa ettiğin zaman sana hiçbir şey olmaz. Mardin sevdası beni gazeteciliğe iten tek sebep. Mardin'de çok çalışmak istedim. Burada susuzluk var, başlık parası var, insanlar arasında ayrımcılık vardı. Ben bunları dile getirmek için çok çalıştım. O dönemin Türkiye de ilk renkli çıkan gazetesi 'Yeni İstanbul' gazetesinde bu memleket sorunlarını çok iyi dile getirdik ve başardık" dedi.

"Öldüğümü sanıp taziye kurmuşlar"

Anılarını anlatan ve mesleğe terörün olduğu dönemde ve zor olacağını bildiği halde girdiğini anlatan Avuka, "Biliyordum ama korkmuyordum. Yolda tuzak mı kurmuşlar, el yapımı bomları mı var, beni tararlar mı, öldürürler mi diye hiçbir zaman korkmadım ve hala da korkmuyorum. Terör yüzünden hiçbir zaman başım belaya girmedi. 1980'den önce arkadaşımla Derik'e giderken yolumuzu kestiler ve bizi götürdüler. Sorgulandık, benim hakkımda bilgiler toplandı. Dediler ki, 'Bu adam hiçbir şeye karışmıyor, ülkesini devletini seven bir insandır.' Ama beni kaçıran terör müydü başka insanlar mıydı onu bilemiyorum. Beni serbest bıraktılar. 4-5 gün sonra eve geldim. Bir baktım eve girip çıkanlar var. Ne oldu diye sordum, 'Adnan Avuka ölmüş onun taziyesidir' dediler. Tabii rahmetli annem beni görünce bayıldı" diye konuştu.

"Kaleminizi çıkarınız için kullanmayın"

Eski milli maratoncu olduğunu, hızlı ve çalışkan olmasının spordan kaynaklandığını dile getiren Avuka, "O dönem sporun etkisi bende şuan da var. Her ne kadar 1950 doğumlu olsam da ben yeni nesillerden daha dinç ve daha çalışabileceğime inanıyorum. Yaptığım istatistik sayılarına göre ortalama günlük olarak 5 haberim gazetelerde çıkıyor. Belki benim param yok ama yüzden daha fazla ödülüm var ve bunu torunlarıma bırakıyorum. Mesleğe maddi anlamda değer vermiyorum. Yeni nesillere, kalemlerini kendi çıkar ve menfaatleri için kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunun ilerde cefasını görürler. Hem Allah hem de toplum nazarında" ifadelerini kullandı. - MARDİN