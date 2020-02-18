Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu

18.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:04

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya'da bir ormanda bulundu.



Independant'ın haberine göre 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle