Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu
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Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu

ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

18.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:04
Yarım asır önce ABD'de kaybedilen yüzük Finlandiya'daki bir ormanda bulundu

'nin (ABD) eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük 'da bir ormanda bulundu.


Independant'ın haberine göre 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland'da 1973 yılında kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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