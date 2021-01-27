Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu
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Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

27.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:38
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Akkaya son olarak üzerinde sadece yastığın olduğu yarı çıplak pozunu "Son 2" notuyla paylaştı.

Ünlülerle girdiği polemikler nedeniyle sık sık magazinde adı anılan Deniz Akkaya cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ

43 yaşındaki modelin küvet pozları olay olurken, ünlü model yatağında üzerinde yalnızca yastığın olduğu yarı çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez yastık pozuyla olay oldu

"İTİRAZI OLAN VARSA ADRES BELİRTMİŞTİM"

İddialı pozlarına gelen eleştirileri umursamayan Akkaya, yastıklı yatak pozuna ise "Son 2 ... İtirazi olan varsa adres belirtmiştim" diyerek gelen tepkilere adeta meydan okudu.

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez yastık pozuyla olay oldu

KÜVET POZUNA GELEN YORUMA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenmiş, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap vermişti.

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Akkaya'nın son zamanlarda yaptığı cesur paylaşımlara bazı sosyal medya kullanıcıları "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez yastık pozuyla olay oldu
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez yastık pozuyla olay oldu
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez yastık pozuyla olay oldu
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