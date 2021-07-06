Yargıtay savcısı, Fulya'nın katilinin cezasının artırılmasını istedi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı onaylamasının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay savcısı, temyiz doğrultusunda cezanın artırılmasını talep etti.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i, 15 Ekim 2016'da öldürdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fulya Özdemir'in ailesinin avukatları, sanık Atilla Makta'ya, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmedilerek 18 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararı doğrultusunda cezayı onadı. Aile, kararı bu kez Yargıtay'a taşıdı.

Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, Yargıtay savcısının hem yerel, hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ettiğini söyledi. Dalyan, Yargıtay savcısının ailenin temyiz isteği doğrultusunda sanığa daha fazla ceza verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktardı.OLAYIN GEÇMİŞİ

Yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan ve 6 dil bilen bankacı Fulya Özdemir, resim ve ağaç süsleme yapmak için 2015 yılı başında Antalya Kaş'a yerleşti. Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başlayan Fulya Özdemir, 15 Ekim 2016'da, 1 yıldır tanıdığı ve arkadaşlık yaptığı Atilla Makta tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 22 suçtan sabıkalı Makta, olaydan sonra yakalanıp, tutuklandı. Makta ifadesinde, Fulya Özdemir'i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü, Özdemir'in kendisine kötü davrandığını iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin