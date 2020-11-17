Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu
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Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu

17.11.2020 08:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:24

Yargıtay, boşanma davası açtığı eşine ait yazışmaları izinsiz şekilde ele geçiren ve bunları delil olarak kullanan kocanın suç işlediğine hükmetti.

Yargıtay, sosyal medya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'da yaşayan A.G. adlı genç kadın ile kocası T.O., aralarındaki anlaşmazlığın artması üzerine 2018'de boşanmaya karar verdi. Ancak T.O'nun dava dosyasına sunduğu deliller olay oldu.

İZİNSİZ ELE GEÇİRDİĞİ MESAJLARI DELİL OLARAK SUNUP TAZMİNATSIZ BOŞANDI

İddiaya göre, mahkemede karısının kendisini aldattığını ileri süren T.O. WhatsApp'ı bir kod yardımıyla bilgisayardan görüntüleme imkanı tanıyan "WhatsApp web" üzerinden ele geçirdiği eşinin mesajlarını da mahkemeye sundu. Mesajlar delil olarak kabul edilince çiftin tazminatsız boşanmasına karar verildi.

MESAJLARI GİZLİCE ELE GEÇİREN KOCAYA BERAAT VERİLDİ

Soluğu savcılıkta alan A.G., kocasının mesajlarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini ifade etti. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren genç kadın, boşandığı eşinden şikâyetçi oldu. Savcılık, T.O. hakkında eski eş hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi ise yapılan yargılamada, eşinin telefon konuşmalarını gizlice ele geçiren T.O.'nun suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verdi.

YARGITAY SUÇ İŞLEDİĞİNE KARAR VERDİ

Mahkemenin kararına itiraz eden genç kadın bir üst mahkemeye başvurarak eşinin beraat kararının yanlış olduğunu belirten bir dilekçe sundu. Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yapılan yargılamada eski eşin genç kadından habersiz şekilde bilgisayar üzerinden konuşmalarını ele geçirerek suç işlediğine yönelik karar alındı ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

DELİL VAR AMA CEZA YOK

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.

Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu

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