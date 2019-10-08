Yargıtay'dan dönen ahmet ve mehmet altan'ın yargılandığı fetö medya yapılanması davası başladı.

08.10.2019 17:33

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Yargıtay'ın, Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanık, haklarındaki yerel mahkeme kararının bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı sanıklara beyanlarını sordu.

NAZLI ILICAK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin sözleri sorulan sanıklardan Nazlı Ilıcak, Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını ve 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyemi talep ediyorum dedi. Sanık Yakup Şimşek de bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanık Şimşek konuştuğu sırada Mahkeme Başkanı, sadece Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin konuşması konusunda uyarıda bulundu. Konuşmasına devam eden sanık Yakup Şimşek, mahkeme başkanının uyarısına uymadığı gerekçesiyle daha sonra salondan çıkarıldı.

AHMET ALTAN BUGÜN SİZE TAVSİYEM HUKUKA UYMANIZ

Sanık Ahmet Altan, Bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. Üç yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişme. Bir mahkemenin yapması gereken budur, hukuk dışı nedenlerle karar vermemesi gerekmektedir dedi. Sanık Ahmet Altan'ın konuşması sırasında mahkeme başkanı, sadece Yargıtay kararına ilişkin konuşması konusunda Altan'ı uyardı. Bunun üzerine sanık Altan, mahkeme başkanına, Neden sabırsızca davranıyorsunuz dedi. Mahkeme başkanı, Altan'ın sorusu üzerine, 30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım diye cevap verdi. Sanık Ahmet Altan, Bugün size tavsiyem hukuka uymanız, fikirleri yargılamaya kalkmamanızdır. Uyup uymamak sizin bileceğiniz iş sözlerini tamamladı.

MEHMET ALTAN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan bir diğer sanık Mehmet Altan, Beraatime hükmeden Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum şeklinde konuştu. Sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından söz alan Yakup Şimşek'in avukatı Büşra Çiçek, heyetin davadan çekilmesini talep etti. Sanık avukatlarının Yargıtay kararına ilişkin taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tahliye talepleri ve bozma ilamına yönelik karar vermek üzere ara verdi.

Kaynak: DHA