Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi
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Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi

Gaziantep'te yaşayan bir baba boşandığı eşinin hiçbir gerekçe göstermeden çocuğunun soy adını değiştirmesine ilişkin yaptığı itiraz sonrası Yargıtay emsal bir karar daha alarak anneye tanınan çocuğa soyadı verme hakkında 'çocuğun menfaati' doğrultusunda yapılabileceğini ifade ederek çocuğa...

25.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:58

Gaziantep'te yaşayan bir baba boşandığı eşinin hiçbir gerekçe göstermeden çocuğunun soy adını değiştirmesine ilişkin yaptığı itiraz sonrası Yargıtay emsal bir karar daha alarak anneye tanınan çocuğa soyadı verme hakkında 'çocuğun menfaati' doğrultusunda yapılabileceğini ifade ederek çocuğa yeniden babasının soyadının verilmesine hükmetti.

Gaziantep'te 2016 yılında eşinden boşanan bir anne Yargıtay'ın boşanan çiftler için verdiği 'velayeti kendisine verilen anne çocuğunun soy adını değiştirebilecek' kararı sonrası çocuğunun soy adını mahkeme kararıyla değiştirerek kızlık soy adını verdi. Karar üzerine itiraz eden baba açtığı davayı yerel ve üst mahkeme reddedince konuyu Yargıtay'a taşıdı. Avukat Ferit Yıldırım'ın yürüttüğü davada yapılan itiraz ve sunulan gerekçeler sonucu Yargıtay çocuğunun velayeti kendisine verilen annenin çocuğun yararına bir durum olmadıkça soy adını değiştiremeyeceğine hükmederek babayı haklı buldu.

Babanın kötü bir şöhreti varsa annenin soyadı değiştirme hakkının olduğunu belirten Avukat Ferit Yıldırım, "Anne boşandığı eşinin soy adını çocuğunun hayatını olumsuz etkileyeceğini kanıtlarsa soy adını değiştirebilecek. Babası bir suça karışmış, terör örgütü üyesidir, buna benzer kötü anılan bir şöhrete sahiptir ve bu durum çocuğa da zara verecektir eğer anne bunu ispat ederse mahkeme çocuğun soy adını değiştirebilecektir" dedi.

VELAYETİ ALAN ANNE İSTEDİĞİ GİBİ ÇOCUĞUN SOY ADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Velayetin annede olması çocuğun soy adını değiştirmeye yeterli olmayacağını belirten Yıldırım, "Velayet hakkı kapsamında anneye sınırsız bir yetki tanındığı bir karar vardı aslında Yargıtay bu son kararı ile burada sınırsız bir yetki olmadığını sadece velayeti kullanarak 'istediğim zaman soyadı değiştiririm' düşüncesinin doğru olmadığını belirtti. ve dedi ki, mahkeme üzerinde bir gerekçe göstererek değiştirebilirsiniz. Sadece velayeti almış olmanız çocuğun soy adını değiştirmeye yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNU SOY ADIN DEĞİŞENE BABALARA DAVA YOLU AÇILDI

2009 yılında evlilik boşanmayla bitmiş olsa bile çocuk babasının soy adını alır düzenlemesi Anayasa mahkemesince iptal edildiğin anımsatan Avukat Yıldırım, "Bu iptalden sonra boşanan anneler çocuğun soy adını alması için çeşitli davalar açmışlardı. Reddedilen bu davalardan sonra konu yine Anayasa mahkemesine gitmişti ve Anayasa mahkemesi bir karar vererek burada velayet hakkı bulunan annenin soyadının değiştirebileceğine hükmetmişti. Burada ise bir kriter öne alındığı için daha önce bitmiş ve soyadı değişmiş olan çocuklar içinse yeni bir yargılamanın önü açılmış oldu. Yani baba daha önce çocuğun soyadının değiştirildiğini, hiçbir gerekçe gösterilmediğini sırf velayet hakkına dayanıldığını ileri sürerek tekrardan baba soy adını alması için yeni bir dava açabilecek" dedi.

YARGITAY: 'KENDİ ARANIZDAKİ HESAPLAŞAMAYA ÇOCUĞU KATMAYIN'

Yargıtay koyduğu 'menfaat' kriteri ile bir belirsizliği önlemiş olduğunu kaydeden Yıldırım, "Artık bundan sonra gördüğümüz davalarda hedefimiz belli, çocuğun menfaatine uygunsa soyadı değiştirilebilecek yoksa sadece velayeti kullandığı için, sadece boşandığı için soyadı değiştirme yapamayacak. Maalesef toplumda boşandıktan sonra kişisel hesaplaşmalar nedeniyle bu konu istismar edilebilir çünkü çok örneğini gördük bunları ve bunun önü kapatılmış oldu alınan kararla 'kendi aranızdaki hesaplaşmalara çocuğu karıştırmayın' dedi Yargıtay ve çocuğun üstün menfaati varsa soy adını değiştiririz yoksa dava reddedilir dedi" diyerek alınan kararı anlattı.

(Resul Yanbul/İHA)

Yargıtay'dan babalara 'soyadı' müjdesi

Kaynak: İHA

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