Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz"
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 'Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz'
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Yargıtay Başsavcısı seçildiğimde 283 bin 411 dosyamız vardı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Yargıtay Başsavcısı seçildiğimde 283 bin 411 dosyamız vardı. Her ay da yaklaşık 10-15 bin arası dosya gelmekte. 1 Temmuz 2021 itibarıyla bu sayı 132 bine düştü. İnşallah yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz." dedi.

Şahin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Çorum'da valilik ve belediye tarafından organize edilen bayramlaşma törenine katıldı.

Şahin, valilik bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun seçtiği en yüksek oy alan 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildiğini hatırlattı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iş yükünün ağır olduğunu belirten Şahin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçileli 1 yılı geçti. Yargıtay Başsavcısı seçildiğimde 283 bin 411 dosyamız vardı. Her ay da yaklaşık 10-15 bin arası dosya gelmekte. 1 Temmuz 2021 itibarıyla bu sayı 132 bine düştü. İnşallah yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz. Gelecek yıl bugünlerde de bu sayı 50-60 binlerde olacak diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşma yaparak, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 'Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: 'Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Yıl başında dosya sayısını 100 binin altına indireceğiz" - Haberler
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