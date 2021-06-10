Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: "Suç örgütlerinden bir adım önde olmamız gerekir"

Antalya'da konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Aysa ile Avrupa arasında köprü konumunda olduğu için sınır aşan örgütlü suçlardan en fazla etkilenen ülkelerdendir.

Antalya'da konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Aysa ile Avrupa arasında köprü konumunda olduğu için sınır aşan örgütlü suçlardan en fazla etkilenen ülkelerdendir. Suç örgütleri ile mücadele başarılı olmak için onlardan bir adım önde olunması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' Konulu Uluslararası Konferans" Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde başladı. 2 gün sürecek olan konferansta sınırı aşan örgütlü suçlar ile mücadele konusu ele alınacak.

Konferansın açılışına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çeşitli ülkelerden savcılar katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, "Başta terör suçları olmak üzere tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı silah ve mühimmat kaçakçılığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı suçlarını işlemek için kurulan suç örgütleri aynı anda birden fazla ülkede faaliyet gösterebilmektedir. Sınırı aşan örgütlü suçlarla mücadele kapsamında uluslararası ilişkiler ve koordinasyonun arttırılması önem arz etmektedir" sözlerine yer verdi.

"BÖLGESEL DÜZEYDE VE DÜNYA ÇAPINDA DA HEP BERABER MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Antalya'da suçun önlenmesi için kurumlar arasında düzenli bir koordinasyonun bulunduğunu belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bu bizim başta terör olmak üzere uyuşturucu illeti ile de çetin bir mücadele içinde ve güçlü bir mücadele içinde olduğumuzu göstermektedir. Bir yıldır bu şehirdeyim. Özellikle bu suçlar için sadece ulusal düzeyde çalışmalar yapmak yeterli değil. Bölgesel düzeyde ve dünya çapında da hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE BAŞARILI OLMAK İÇİN ONLARDAN BİR ADIM ÖNDE OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bilindiği üzere Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri Aysa ile Avrupa arasına köprü konumunda olduğu için sınır aşan örgütlü suçlardan en fazla etkilenen ülkelerdendir. Sınıraşan suç örgütleri teknoloji ve iletişimi ve baş döndürücü gelişmelerden istifade etmek suretiyle ekonomik yönden ülkelere ve bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu örgütlerin karmaşık yapıları nedeniyle sınıraşan örgütlü suçlar ile mücadelede güçlükler yaşanmaktadır. Sınıraşan örgütlü suçlar ile mücadele, ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı bir işbirliğine girmeleri ile mümkündür. Suç örgütleri ile mücadele başarılı olmak için onlardan bir adım önde olunması gerekmektedir. Ülkelerin ulaştıkları bilgileri diğer ülkeler ile paylaşmaları suçla mücadele başarı getirecektir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı