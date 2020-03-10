Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti
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İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Hulusi Akar, Güncel

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti

Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

10.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:00
Yargıtay Başkanı Cirit'ten Bakan Akar'a veda ziyareti

Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekliye ayrılacak olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sayın İsmail Rüştü Cirit'e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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