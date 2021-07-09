Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı
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Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

? Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

? Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu.

Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, yerel mahkemede 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin de bu suça yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle bozulmasına hükmetti.

Yerel mahkemede "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçu bakımından "gizli ittifak" suçunu işlediklerine ancak 765 sayılı Kanun'da 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın dosyalarının bozulması kararlaştırıldı.

Daire ayrıca 37 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

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