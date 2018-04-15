Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Kırmaz Seçildi

Yargıda Birlik Derneği Başkanlığı'na, başkanvekilliği görevini yürüten Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Birol Kırmaz seçildi.

Yargıda Birlik Derneğinin dün toplanan ve mevcut başkanlık divanı üyelerinin tekrar aday olduğu 2'nci Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Seçilen üyeler arasında bugün yapılan görev dağılımında, dernek başkanlığına Birol Kırmaz, başkan vekilliklerine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve genel sekreterliğe İstanbul Başsavcı Vekili Cumali Karakütük seçildi.

Genel sekreter vekilliklerine Berrin Aksoyak ve Şerafettin Özyürür, basın sözcülüğüne Mustafa Doğru, dış ilişkiler sorumluluğuna Barış Duman ve saymanlığa Fehmi Tosun getirildi.

Yeni dönemde Elif Aydan Bozfırat, Serap Güner, Fatih Karakuş, Necep Topuz, Hasan Onur Dinç ve Fahri Gülay, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Yine yetkili kurulların yaptığı toplantılarda, yüksek istişare kurulu başkanlığına Kemal Mecit, denetleme kurulu başkanlığına Sezer Söylemez ve etik kurul başkanlığına Fatih Muşmal seçildi.

İlk Başkan Kırmaz'dı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargıdaki etkisini kırmak ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerinde başarılı olmak amacıyla 2014'te farklı görüşten hakim ve savcıların bir araya gelerek oluşturduğu Yargıda Birlik Platformu, daha sonra Yargıda Birlik Derneği olarak örgütlendi.

Platformun bir araya gelmesinde derneğin kuruluş aşamalarında öncü olan ve ilk başkanlık görevini yürüten Birol Kırmaz, görevi Cumali Karakütük'e devretmişti. Görev süresini tamamlayan Karakütük'ten sonra ise dernek başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet yürütüyordu.