Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz olay oldu! Oynadığı dizinin paylaşımına küfürlü yorum
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu. Yargı dizisinin Instagram hesabından yapılan paylaşıma Ceylin karakterinin küfürlü repliğini yorum olarak yazdı.
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Yargı dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma şaşırtan bir yorum yaptı.
KÜFÜRLÜ REPLİĞİ YAZDI
28 yaşındaki Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında takipçilere sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz'' sorusuna dizide canlandırdığı Ceylin karakterinin küfürlü bir repliğini yazdı.
TAKİPÇİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Pınar Deniz'in küfürlü yorumu karşısında gözlerine inanamadı. Bazı takipçiler, ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumu yaptı.
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