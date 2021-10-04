Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Metin Kaya oldu. Peki, Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargı Metin hangi oyuncu canlandırmaktadır? İşte detaylar...

Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Yargı Hüseyin Avni Danyal (Metin) kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi, bekar mı, burcu ne? Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yargı dizisindeki Metin karakterini "Hüseyin Avni Danyal" canlandırmaktadır.

Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hüseyin Avni Danyal (d. 12 Nisan 1962, Trabzon), Türk oyuncu.

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Ezgi Mola Şafak Sezer Amelia Hamlin
Spor Muslera Fatih Terim Serdar Aziz Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:41:13. #1.17#