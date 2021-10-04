Yargı 'Metin' kimdir? Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Hüseyin Avni Danyal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yargı dizisinde Metin karakterini kim canlandırıyor? Yargı Hüseyin Avni Danyal (Metin) kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi, bekar mı, burcu ne? Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YARGI 'METİN' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Yargı dizisindeki Metin karakterini "Hüseyin Avni Danyal" canlandırmaktadır.

YARGI 'METİN KAYA' KİMDİR?

Metin, Ilgaz'ın babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir. Dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, herkesin saygı duyduğu bir polistir. Bunu büyük oğlu Ilgaz'a da aşılamıştır. Ancak sürekli başı belaya giren oğlu Çınar'la hiçbir zaman sevgi dolu bir ilişkisi olamamıştır. Birkaç yıl önce kaybettiği karısının ölümünden onu sorumlu tutmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal (d. 12 Nisan 1962, Trabzon), Türk oyuncu.

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmaktadır.

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