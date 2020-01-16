Yargı mensupları fikri mülkiyet hukuku alanında eğitim alacak

16.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:30

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü arasında, yargı mensuplarının fikri mülkiyet hukuku alanında eğitim almaları amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, fikir üretenlere ve o fikirleri koruyacak politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Üç kurumun, protokol kapsamında fikri mülkiyet hukuku alanında ortak proje yürüteceğini kaydeden Özdemir, hakim, savcı ve avukatların fikri mülkiyet hukuku alanında ihtisaslaşmasını istediklerini dile getirdi.

Özdemir, şunları söyledi:

"Marka ve patent çok önemli bir alan. Ülkelerin ürettiği değerlerin korunması açısından çok değerli. Kamuoyunun da çok bildiği bir alan değil. Her ürünün korunmaya ihtiyacı var. Ürünler ve değerlerin mahkeme önünde, savcılık aşamasında yapılan taleplerin hukuka uygun ve uluslararası gelişmeler ışığında çözülmesi gerekiyor. Üç kurum olarak, hukukçular için fikri mülkiyet hukuku alanında eğitici havuzu oluşturmayı düşünüyoruz."

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da kararname ile, kurumun, özel sektör ve kamu kurumlarına sınai mülkiyet alanında eğitim verme görevi olduğunu belirtti.

Kurumun 2019'da 210'un üzerinde eğitim amaçlı etkinlik düzenlediğini belirten Asan, üç kurum arasında yapılacak iş birliği protokolünün, daha fazla kişiye eğitim vermek adına önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent de fikri mülkiyetin, sınai mülkiyet ve telif hakları olarak ikiye ayrıldığını anlattı.

Taşkent, Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetleri yürüttüğünü, bu kapsamda Telif Hakları Eğitim Merkezi kurduklarını anımsatarak, eğitim çalışmaları kapsamında farklı kurumlarla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Siz ne kadar iyi yasa metinleri yazarsanız yazın, uygulayıcılar kendi içtihatlarıyla, yorumlarıyla buna aidiyet kazandırmıyorlarsa ve yaptıkları içtihatlarla mevzuatın gelişmesine katkı sunmuyorlarsa o ülkede sağlıklı işleyen bir telif hakları sisteminin varlığından söz edilemez." değerlendirmesinde bulunan Taşkent, iş birliğinin, yargı mensuplarına ulaşmanın vesilesi olacağını söyledi.

Hukukçular için eğitici yetiştirilmesi

Proje kapsamında kurumlar hakim, savcı ve avukatlara yönelik eğitimlerle eğitici yetiştirilmesine ilişkin faaliyetler düzenleyecek.

Taraflar, yerel ve uluslararası ortak projeler hazırlayabilecek, ana yürütücüsü veya paydaşı oldukları ulusal ve uluslararası projelerde eğitimci, katılımcı ve materyal temini konularında birbirlerini destekleyebilecek.

Kaynak: AA