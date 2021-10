Yargı 'Ilgaz' kimdir? Yargı dizisinde Ilgaz karakterini kim canlandırıyor? Kaan Urgancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yargı dizisinde Ilgaz karakterini kim canlandırıyor? Yargı Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi, bekar mı, burcu ne? Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YARGI 'ILGAZ' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Yargı dizisindeki Ilgaz karakterini "Kaan Urgancıoğlu" canlandırmaktadır.

YARGI 'ILGAZ KAYA' KİMDİR?

Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin'in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar'la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne'yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu (d. 8 Mayıs 1981; Aydın), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE, NE ZAMAN?

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin`in yaptığı, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram ve gerilim türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

