Yargı hayranlarını üzecek haber! Bomba gelişme

Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz hakkında ortaya atılan bir iddia, dizinin hayranlarını endişelendirdi. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor.

Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atıldı.

PINAR DENİZ'İN KAFASINI KARIŞTIRAN TEKLİF

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu teklif, Deniz'in kariyeri için önemli bir yer ediniyor.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. Pınar Deniz, 'Aşk 101' ve 'Yargı' gibi projelerle hayran kitlesini genişletti.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor