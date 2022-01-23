Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Yargı'da öldürülen bir karakter olan Engin hakkında Yargı: Engin'i kim öldürdü? Engin diziden çıktı mı? Onur Durmaz diziden ayrıldı mı, nerede? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Yargı dizisinde Engin'i kim öldürdü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakteri ve Onur Durmaz'ın canlandırdığı Engin karakterinin 14. bölümde ortadan kaybolmasının sebebi merak ediliyordu. Ardından Engin'i kim öldürdü? Engin yaşıyor mu? sorularına yanıt arandı.

YARGI'DA ENGİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

14. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir. Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir. Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli'lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.

Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.

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